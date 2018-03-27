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Bozuk baza faciasında ölen çocuğun sınıfında yas

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:30 | Son Güncelleme

Adana’da amortisörü bozuk bazayı açıp düşmemesi için koyduğu süpürge sapının kayması sonucu bazanın içinde kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun sınıf arkadaşları, onun fotoğrafını sırasına koyup çiçekler ile donatıp ders yaptı.Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde 22 Mart günü Yüksel-Özlem Keskin çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Caner Keskin (10), babası tarlaya annesi ise seraya çalışmaya gittiği sırada bazalı karyolanın içinde bulunan kıyafetlerini almak istedi.

Adana’da amortisörü bozuk bazayı açıp düşmemesi için koyduğu süpürge sapının kayması sonucu bazanın içinde kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun sınıf arkadaşları, onun fotoğrafını sırasına koyup çiçekler ile donatıp ders yaptı.
Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde 22 Mart günü Yüksel-Özlem Keskin çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Caner Keskin (10), babası tarlaya annesi ise seraya çalışmaya gittiği sırada bazalı karyolanın içinde bulunan kıyafetlerini almak istedi. Caner, bazanın gazlı amortisörü bozuk olduğu için bazanın orta kısmına açık kalması için süpürge sapı dikti. Süpürgenin sapı kayınca baza hızla kapandı. Çocuğun kafası bazanın içinde kaldı. Boyun ve çene kısmından darbe alan çocuk evde de kimse olmayınca bazanın içinden çıkamayarak hayatını kaybetti. Serada havalandırma işi bittikten sonra saat 10.30 sıralarında anne Keskin eve geldi. Genç kadın, kapının girişinde oğlunun okul çantasını görünce şüphelendi. Keskin bazayı kaldırıp oğlunu çıkardı. Bu sırada annenin çığlığı üzerine komşuları da geldi. Hemen bir araçla özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Caner, Yalmanlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sırası çiçeklerle donatıldı
Yalmanlı İlkokulu 3/C sınıfında Caner’siz ilk ders işlendi. Küçük Caner’in oturduğu sıraya önce fotoğrafını koyan sınıf arkadaşları, daha sonra bahçeden topladıkları ve Caner’in çok sevdiği mor salkımları masasına koydu. Caner’in sıra arkadaşı Sezer Bektaş, “Okula gelmek için yatağın altındaki temiz kıyafetlerini almak istemiş. Amortisörü bozuk baza kafasına düşmüş. Beraber gezerdik. Teneffüslerde oyun oynardık. En çok bisiklet sürmeyi ve uçurtma uçurmayı severdi. Onu çok özlüyorum ve hiç unutmayacağım” diyerek duygularını anlattı.
Melike Ungan ise "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı hayatını kaybettiğini duyunca çok üzüldük. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu. Öğrenciler Caner Keskin’in sırasına çiçek koymak için kuyruk oluştururken Caner olmadan işlenen ilk ders ise buruk geçti.

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