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Bozuk bazaya süpürge saplı önlem 10 yaşındaki çocuğu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 09:21 | Son Güncelleme

Adana’da 10 yaşındaki çocuk, amortisörü bozuk bazayı açıp düşmemesi için koyduğu süpürge sapının kayması sonucu bazanın içinde kalarak hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da 10 yaşındaki çocuk, amortisörü bozuk bazayı açıp düşmemesi için koyduğu süpürge sapının kayması sonucu bazanın içinde kalarak hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yüksel-Özlem Keskin çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Caner Keskin (10), babası tarlaya annesi ise s6eraya çalışmaya gittiği sırada okula gitmek için bazalı karyolanın içinde bulunan kıyafetlerini almak istedi. Yatak odasındaki karyolayı sabah saat 08.30 sıralarında kaldıran çocuk, bazanın gazlı amortisörü bozuk olduğu için bazanın orta kısmına açık kalması için süpürge sapı dikti. Süpürgenin sapı kayınca baza hızla kapandı. Çocuğun kafası bazanın içinde kaldı. Boyun ve çene kısmından darbe alan çocuk evde de kimse olmayınca bazanın içinden çıkamayarak hayatını kaybetti.

2 saat sonra anne geldi
Serada havalandırma işi bittikten sonra saat 10.30 sıralarında anne Keskin eve geldi. Genç kadın, kapının girişinde oğlunun okul çantasını görünce şüphelendi. Keskin bazayı kaldırıp oğlunu çıkardı. Bu sırada annenin çığlığı üzerine komşuları da geldi. Hemen bir araçla özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun ölüm haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. Küçük Caner’in cenazesi Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.
Hala Müzeyyen Keskin’in, yeğeninin hayatını kaybettiği odaya girerek "Daha çok küçüktü burada can verdi. Caner gel, çantan burada kaldı" diyerek ağlaması herkesin yüreğini dağladı. Olay yerinde süpürgenin sapının ise hala karyolanın alt tarafında olduğu görüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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