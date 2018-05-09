Bozuk farla trafiğe çıkınca yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde farları bozuk olduğu için durdurulan aracın sürücüsü İ.B.'nin (40), 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.B., tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece farları yanmadan trafikte ilerleyen 09 JT 117 plakalı otomobili durdurdu. İ.B.'nin yapılan kimlik kontrolünde, ehliyetsiz olduğu tespit edildi, daha önce 4 kez alkol ve uyuşturucu kullanarak trafiğe çıktığı, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için hakkında işlem yapıldığı, hakaret, tehdit ve trafik suçları gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi
Eski halini gören annesi sanıyor
Kendini bir anda yerde buldu
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum