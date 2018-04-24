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Bozuk otomobil cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

Antalya’da kötü tamirci tavsiye ettiği gerekçesiyle arkadaşını başından burarak ölümüne sebep olan şahıs dün saklandığı evde yakalandı.

Antalya’da kötü tamirci tavsiye ettiği gerekçesiyle arkadaşını başından burarak ölümüne sebep olan şahıs dün saklandığı evde yakalandı. Evine gelen polisleri ‘hoş geldiniz’ diye karşılayan şahsın "Çok sinirlenmiştim ve tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı ve korkup kaçtım" dediği öğrenildi.
Olay, 21 Nisan akşamı Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi üzerindeki bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, galericilikle uğraşan Tolgahan K. (30) otomobilini yaptırmak için kendisiyle aynı işi yapan Özkan Bozlak’ın (39) önerdiği tamirciye geldi. Tamir sonrası otomobil seyir halindeyken bozuldu. Bunun üzerine Tolgahan K. telefonla aradığı Bozlak’la tartıştı. Telefonu kapatıp başka bir araçla tamirciye gelen Tolgahan K. iddiaya göre dükkanın içerisinde Bozlak’ın başına bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan ve kalbi duran Bozdak’ı hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Olay yerinde hayata döndürülen Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

"Çok sinirlenmiştim"
Olay sonrası bölgede geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tolgahan K.’nin Güzeloba Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyeceği sırada kapıyı açan Tolgahan K. ekipleri ‘hoş geldiniz’ diye karşıladı.
Ardından gözaltına alınan ve ifadesinde arkadaşını istemeyerek öldürdüğünü belirten Tolgahan K’nin, “Çok sinirlenmiştim ve tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı ve korkup kaçtım" dediği öğrenildi.
Tolgahan K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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