Bozuk para hırsızı kamerada

Bursa’da bir markette, kasanın önünde duran bozuk paraları poşetle kapatarak çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’da bir markette gerçekleşti. Markete müşteri gibi giren şüpheli, aldığı ürünlerle kasaya gelerek burada kasiyerin önünde duran bozuk paraların üstünü poşetle kapattı. Kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli üstünü kapattığı paraları cebine doldurduktan sonra aldığı ürünlerle beraber marketten çıktı. O anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Müşteriler gittikten sonra durumu fark eden market çalışanları güvenlik kamerasını detaylı olarak izleyince şüphelinin paraların üstünü kapatarak çaldığını gördü.