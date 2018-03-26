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Bozüyük’te 2 otomobil çarpıştı; 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine gelmekte olan Ahmet K.

Bozüyük’te 2 otomobil çarpıştı; 5 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine gelmekte olan Ahmet K. idaresindeki 11 DH 985 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde bulunan Beytullah G. idaresindeki 37 SL 074 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Fatmagül K., Şefika K. ve Caner C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Bozüyük’te 2 otomobil çarpıştı; 5 yaralı

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