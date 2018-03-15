Bozüyük’te bıçaklı kavga

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Ş.(36) ile M.Ç.(31) Yeni Mahalle Cerrahlar Sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından çıkan kavgada M.Ş., M.Ç.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan M.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrasında gece geç saatlerde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan M.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.