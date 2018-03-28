Bozüyük’te iki ayrı kaza: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Cengiz V. (31) idaresindeki 11 DE 698 plakalı otomobil ile Ahmet Y. (66) idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer kaza ise Yeni Mahalle Çolak İbrahim Bey Caddesi ile Mektep Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kazada Engin N.(20) idaresindeki 26 FE 627 plakalı otomobil ile Sami Y. (68) idaresindeki 11 DP 124 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü Sami Y. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.