Bozüyük’te trafik kazaları; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde 816. ve 805. sokakların kesişme noktasında meydana gelen ilk trafik kazasında, Halil İbrahim S. (55) idaresindeki 10 HS 969 plakalı kamyonet, Sinan D.(40) idaresindeki 11 DL 223 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sinan D. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer kaza ise Yeni Mahalle Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Kazada Recep A. (26) idaresindeki 11 DP 988 otomobil Remzi D.(59) isimli yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya Remzi D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.