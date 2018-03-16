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Bozyazı’da FETÖ’den bir kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:03 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddia edilen M.T., polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Anamur Adliyesine sevk edilen şüpheli M.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddia edilen M.T., polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Anamur Adliyesine sevk edilen şüpheli M.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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