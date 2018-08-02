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Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA BREZİLYA'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül içinde 600 gram kokain ele geçirildi.

Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül uyuşturucu çıktı

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

BREZİLYA'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül içinde 600 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 27 Temmuz'da Brezilya uyruklu P.A.M.A'yı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı. Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen P.A.M.A'nın 51 kapsül halinde 600 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. P.A.M.A'nın havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

(Fotoğraflı)

Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül uyuşturucu çıktıBrezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül uyuşturucu çıktı

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