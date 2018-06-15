Brezilyalı 2 kadın turist, antik havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de dünyaca ünlü Kleopatra Antik Havuzu'nda, Brezilya vatandaşı Jandira Maria D Souza (65) ile kardeşi Valdete Maria De Souza (61) boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran tarafından havuzdan çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılan kadın turistlerden Jandira Maria'nın yolda iki kez duran kalbinin müdahaleyle çalıştırıldığı, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Brezilya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Jandira Maria D Souza ile kardeşi Valdete Maria De Souza, bugün, Pamukkale'de 2'nci yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki Kleopatra Antik Havuzu'na girdi. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde tarihi eserler bulunan havuzda bir süre yüzen iki turist, derin tarafa doğru gittiklerinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran, havuza atlayıp, turistleri sudan çıkardı. İki kadın turist, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yolunda iki kez duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırılan Jandira Maria De Souza, yaşam destek ünitesine bağlandı. Jandira Maria De Souza, hastanede yoğun bakıma alındı. Valdete Maria De Souza'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandira Maria De Souza'nın Türkçe bilen kızı Rose Maria De Souza, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak, "Ben Ankara'da yaşıyorum. Annem ve teyzem Brezilya'dan tatil için geldi. Biz çok mutluyduk. Annem boğuldu, mosmordu, nefes alamıyordu, şimdi yoğum bakımda. Annem yaşarsa beyninde problem olacak. Çünkü 30 dakika nefes almadı" dedi.

Antik havuzdaki iki kadın turistin cankurtaran tarafından çıkarıldığı, ancak sağlık görevlisi olmadığı için ambulans gelene kadar turiste müdahale edilemediği iddia edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.