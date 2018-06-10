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Brezilyalı yolcunun valizinde uyuşturucu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

BREZİLYA'DAN Atatürk Havalimanı'na gelen yolcunun valizinden 6,5 kilogram kokain ele geçirildi.

Serpil KIRKESER-İSTANBUL,(DHA)

BREZİLYA'DAN Atatürk Havalimanı'na gelen yolcunun valizinden 6,5 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri Brezilya'dan gelecek bir yolcunun uyuşturucu taşıyabileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Brezilya uçağından inen Brezilya uyruklu A.S.L. isimli yolcu valizini almadan çıkışı yönelince takibe alındı.

Gümrük hattını geçen yolcu durduruldu; valiz de incelemeye alındı. X-ray cihazına sokulan valizde yoğunluk tespit edilince detaylı inceleme başlatıldı. Valiz içerisinde kıyafetlerin arasına gizlenmiş 6 paket bulunan ekipler paketlerdeki beyaz tozdan örnekler alarak analiz başlattı. Uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizde maddeden “kokain hidroklorür" uyarısı alındı. Yapılan tartım sonucunda ele geçirilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 6,5 kilogram kokaine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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