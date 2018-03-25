Brüksel’deki Türk konsolosluğuna ’boyalı’ saldırı

Brüksel’deki Türk konsolosluğuna PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Terör örgütü yandaşları tarafından boyanan konsolosluk camlarının temizliği devam ediyor.

Belçika’nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğuna sabah saatlerinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, örgüt yandaşları tarafından boyanan konsolosluk camlarının temizliği de devam ediyor.