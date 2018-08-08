Brunson'ın Sokağında güvenlik önlemleri sürüyor

Davut CAN -ekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İZMİR'de, ev hapsine bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın sokağındaki güvenlik önlemleri devam ediyor.
Motorize polis ekipleri sokakta devriye gezerken, özel harekat polisleri de evin önünde bekliyor. Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın evinin bulunduğu, Alsancak semtindeki sokakta, güvenlik önlemleri sürüyor. Motorize polis ekipleri sokakta devriye gezerken, özel harekat polisleri de evin önünde bekliyor. Polisler, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları denetlemeyi sürdürüyor.
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