Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünce kent merkezindeki 5 mezarlıkta sınav yapıldı. Mezarlık cami imamlarınca gerçekleştirilen sınavlarda, Kur'an-ı Kerim okumada başarılı olanlara "Mezarlıklarımızda Kur'an okumasında sakınca bulunmamaktadır" yazılı yaka kartı verildi. Sınavda Başarı sağlayamayanlar güvenlik görevlileri eşliğinde mezarlıktan uzaklaştırıldı.

Asri Mezarlık'ta görevli cami imamı Yunus Can, Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuyanlara tepki gösterdi.

Sınava gelen birçok kişinin yıllardır mezarlıklarda Kur'an okuyarak para kazandığını belirten Can, şunları söyledi:

"En azından bir Yasin suresini tevhidiyle beraber okumak için niye gayret etmiyorsunuz. Gerçekten içler acısı bir durum. Kelime hatası yapıyorsunuz. Orada bir noktasını yanlış okursanız, sizin açınızdan çok büyük bir vebal olur. Rahmetten çok azaba neden olacaksınız. Dolayısıyla böyle olmaz. Burada kırılmaca, küsmece olmasın, sıkıntı var yani."

SAHTE HOCALARA GEÇİT YOK

Adana Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durmaz da gazetecilere yaptığı açıklamada, Asri, Buruk, Kabasakal, Akkapı ve Küçükoba mezarlıklarında sınav yapıldığını belirtti.