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Bu da Türk usulü kurtarma

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:03 | Son Güncelleme

Aydın’da meydana gelen tek taraflı bir trafik kazası sonucu ortaya çıkan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

Bu da Türk usulü kurtarma

Aydın’da meydana gelen tek taraflı bir trafik kazası sonucu ortaya çıkan görüntüler izleyenleri şaşırttı. Orta refüje çıkan otomobil, bölgede toplanan vatandaşların ittirme ve kaldırma gücü ile yola indirilerek kimse gelmeden bölgeden uzaklaştırıldı.
Kaza Aydın-İzmir Karayolu Bayındırlık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İncirliova istikametinden Aydın Efeler istikametine seyir halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ziraatçılar Kavşağı’nda orta refüje çıktı. Kazada yaralanan kimse olmazken çevreden toplanan kalabalık orta refüjdeki otomobili kaldırarak ve ittirerek karayoluna indirdi. Trafiğin oldukça yoğun olduğu E-87 karayolunda otomobil daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kurtarma operasyonu kameralara bu şekilde yansıdı.

Bu da Türk usulü kurtarma

Bu da Türk usulü kurtarma

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