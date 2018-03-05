HABER

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Bartın Kirazlı Barajında dün gece su seviyesinin aşırı yükselmesi sonucu yolları kapanan mahalledeki 300 kişiye 24 saattir ulaşılamıyor.

Bartın Kirazlı Barajında suların aşırı yükselmesi sonucu suların kapattığı yollar bazı mahallelere ulaşımın engellenmesine neden oldu. Baraj sularının yükselmesi nedeniyle 300 kişiye ulaşamadıklarını söyleyen Derecik Köyü Muhtarı Necmi Alkız, "Dün akşam saatlerinde köyümüzün üç mahallesine giden yol, baraj suları nedeniyle sular altında kaldı. Su seviyesi o kadar yükseldi ki, suyun direk tellerine değmesi sonucu gece boyunca patlamalar oldu. Şimdi direkler de sular altında. Üç mahallede en az 300 kişi dün geceden bu yana elektriksiz kaldı, suları ve ekmekleri yok. Bir kaç arkadaşım beni aradı yardım istiyorlar. Aramadığım derdimi anlatmadığım yer kalmadı" dedi.

bartin

Yağmurun çok şiddetli yağmaya devam ettiğini belirten Alkız, "Yükseklerde karlar da bu yağmurla eridi. Barajda iki tane tünelden su tahliyesi yapıldığını söylediler. Ancak su azalmıyor her geçen saat sular hızla yükseliyor. Tahliye ettiklerini söyledikleri suyun, on kat fazlası yukarıdan geliyor. Köylüler muhtar olduğum için benim çözüm üretmemi istiyor. Ben de devletimin yetkililerini aradım. Devlet Su İşleri halledecek deniliyor ama yapılan bir şey yok. Barajın tahliye kapakları olmaz mı? Birileri sesimizi duysun AFAD buraya geldi. Biz nasıl bekliyorsak onlarda burada bekliyor. Devletin botu teknesi yok mu oradaki insanlara en azından ekmek ve su götürelim" diye konuştu.

bartin-2

Öte yandan, Kirazlı Barajında su tahliyesi için kullanılan iki tünelden bir tanesin çalıştırılamaması nedeniyle, su tahliyesinin istenilen oranda yapılamadığı ve su seviyesinin de bu sebepten dolayı kontrolsüz şekilde yükseldiği öğrenildi. (İHA)

bartin-3

İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
Dışı Kanye West içi Ahmet KayaDışı Kanye West içi Ahmet Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye bartın sel baraj

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Timsahın yediği adam midesinden böyle çıkarıldı

Timsahın yediği adam midesinden böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 28 yorum
inşallah sadece iletişim kopukluğudur. hiçbirinin burnu bile kanamamıştır umarım
Allah rahmet eylesin
ulasamazsın muhtarım devlet koltuk sevdası için savasta
Doğan medya bu haberle ve algı ile neyi amaçlıyorsun. Allahın afetinden nemalanmaya ve hainliğe çalışıyorsan Mutlaka Allaha hesap verirsin.Daha doğrusu Allah senden hesap sorar...
adamsin kardes haklisin umarim hic birine bisey olmamistir ama bu haber resmen sacmaliklar siralamasi eminim gerekli tum calismalar baslatilmistir ve en kisa zamanda bu pravakatörlerin cenesi kapanir
ne biçim başlık atmışsın Mynet
Devletin bizler için botu da yok helikopteri de yok. Ama yabancı uyruklular için var.
Mynet sansasyon haber vermede 1 numarasın ben bartınlıyım vede kayıp kimse yok burada yorumlarda hükümeti suçlayanlar o bölgeleri bilemezsiniz otordugunuz yerden ahkam kesmeyin mynet i de kınıyorum
Attığın başlığa bak mynet. Alt tarafı ulaşım kesilmiş kayıp diye başlık atmak nedir!
HABERİN BAŞLIĞINDA HAYIR YOK Bİ DEFA....300 KİŞİ KAYIPMI,ULAŞILAMIYORMU....ULAN MYNET FELAKET TELLALI HABERCİLERİN VAR...HEPSİ BİRBİRİNDEN BETER...GÖNDER ONLARA EĞİTİM VER YADA BİRİ BİRGÜN EĞİTİR..
inş hepsi türktür :)
yüzlerce kişi kayıp.... haber tıklansın diye bu başlığı kullamıyorsunuz .. haberin başlığı yüzlerce kişiye ulaşılamıyor diye yazsanız bizde haber sitenize rahmet okumayız sizi felaket tellalları sizi başlıklarınıza bi bakın abartı dolu sizler felaketsiniz ....
umarım insanlar iyidir devlet ve oranın belediyesi valisi ne halt ediyor.. beceriksiz yaratıklar..çok üzücü bir kare bi o kadar hayvanda telef olmuştur.:((
Hemen Allah rahmet eylesin yazmışlar,kimse ölmediki sadece elektrikler kesildigi icin ulaşamadılar.
Baraj bölgesi DSİ tarafından istimlak edilmiş diye biliyorum. Resimlerde görünen viyadüklerin olduğu bölge zaten dere yatağı. İlgililer neden bu zamana kadar önlem almamış.
Doğu, güneydoğu değil Karadeniz de bu sefalet...insanlar yardım bekliyor
Rabbim yardımcıları olsun
arkadaşlar devlet o köylüye evlerinin parasıbı 10 yıl önce ödedi ve çıkın dedi şimdi burada kim suçlu görevini yapmayan valilik tabiki
Kameramanın sorusuna bak ya karşıya gecemiyormuısunuz Nail geçsin be
hepsi öldüyse yazık oldu akp.ve yandaşları afrinde savaşta yardımda edemezler ne olacak simdi
DSİ Çalısanları o barajda ne iş yapıyor sormak işterim su tahliyesi için kullanılan iki tünelden bir tanesin çalıştırılamaması nedeniyle Bu nasıl sorumsuzluk? kontrol eden yokmu hiç bunları ordaki görevlinin işi ne orda yatmakmı
Allah tan gelene kim ne yapabilir.cana gelmesin cana da gelebilir yapçak bişey yok,hemen anında müdahale anında herşey olsun istiyoruz.insanlar yıllarca yaşıyor böyle hayatları aç sefil,bizim hiç tahammülünüz yok anında olacak.tabiki Devletimiz elinden gelenin en iyisini yapıcak,biz insanlar hiç kendi imkanlarımızı kullanmayız hiç düşünmeyiz ne yapalım diye,hep birilerinden bekleriz devletten bekleriz.biraz sabır nice insanlar Karda kışta yolları kapanıyor aylarca gidilmiyor çıkılmıyor.yorumum tepki alsada olsun.misal ya deseler orada paralar altınlar selde dökülmüş dağılmış ne olabilir acaba
Hemşehrilerim, geçmiş olsun, kısa sürede düzelir inşallah.
orada bulunan vatandaşların mağduriyetini bile geride birabilecek kadar buram buram algı operasyonu kokan bir haber
Allahim esirgesin insallah bisey olmamistir kimseye :(
BARAJIN KAPASİTESİ KADAR YAĞIŞ DÜŞMÜŞ. BU DURUMDA FAZLA SU NASIL TAHLİYE EDİLMİYOR ÇOK SAÇMA. BARAJ GÖVDESİNDEKİ SU YÜKSEKLİĞİ NORMAL. BURADA YANLIŞ OLAN BENCE BU BARAJ NORMAL SU BİRİKTİRSEYDİ YİNE BU ALANLAR SU ALTINDA KALIRDI. YANLIŞ BİR HESAP VAR ORTADA. İSTEDİĞİ KADAR YAĞSIN BARAJIN TAŞIRMA KAPAĞININ YÜKSEKLİĞİ KADAR SU BİRİKİR. FİZİK KANUNUNA TERS. YANLIŞ BİR HESAP VAR ORTADA.
orası zaten yıllar önce istimlak edildi ve çoktan boşaltılması gerekiyordu. baraj 2017 kış ayları başında su tutmaya başladı. hatta elektrik santrali kısmı tamamlandığında en az 10 - 15 m daha su seviyesi yükselecek.
mynet nasil haberlerle kandiriyorsun millete gel gel yapmaktan vazgec... kayip degil, ulasilamiyor.
Diğer Haberler
Çanakkale’de 34 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 34 mülteci yakalandı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Toprak kayması yaşanan Şişli Endüstri Meslek Lisesi havadan görüntülendi

Toprak kayması yaşanan Şişli Endüstri Meslek Lisesi havadan görüntülendi

Yaşlı kadının yakmaya çalışırken devrilen sobası barakayı yaktı

Yaşlı kadının yakmaya çalışırken devrilen sobası barakayı yaktı

10 yaşındaki kız çocuğuna asansörde taciz

10 yaşındaki kız çocuğuna asansörde taciz

Uşak’ta internet banka dolandırıcıları yakalandı

Uşak’ta internet banka dolandırıcıları yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.