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Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 15:02 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken uçurumda mahsur kalan ve geceyi eksi 5 derece soğukta ormanda geçiren 3 kişinin helikopterle kurtarıldığı operasyonun görüntülerini yayınladı. Görüntüler Hollywood filmlerini aratmadı.

7 Ocak'ta Uludağ'daki Oteller Bölgesi’nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi’nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri seferber oldu.

Biri hafif yaralı 3 kişinin mahsur kaldığı bölge çok buzlu ve kayalık olduğu için bölgeye helikopter istendi. Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma helikopteri gece yoğun fırtına sebebiyle bölgeye iniş yapamadı. Yaklaşık 50 kişilik kurtarma ekibi de bölgeye inmekte güçlük çekince ateş yakmaları ve kardan ev yapmaları tavsiye edilen 3 kişi ormanda eksi 5 derecede sabahladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter bir kez daha bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Şahısların mahsur kaldığı uçurumuna büyük bir ustalıkla inen askeri helikopter, biri yaralı 3 kişiyi saniyeler içerisinde yukarıya çekip derin vadiden yukarıya çıkardı. İlk müdahaleleri helikopterde yapılan günübirlikçiler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'’ne helikopter ekibinin yardımıyla sokuldu. Ayağında kırık olan bir kişi omuzlayarak helikopterden indiren askerler sedyeye yatırıp doktorlara teslim etti.

Vatandaşlar, yaralı sürücüyü aracı kaldırarak kurtardı

Türk Silahlı Kuvvetleri, olaydan 3 gün sonra zorlu şartlarda tamamlanan kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaştı.

Kaçırılan iş adamı ile bir profesör operasyonla kurtarıldı
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye TSK Uludağ kurtarma operasyonu

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