Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

7 Ocak'ta Uludağ'daki Oteller Bölgesi’nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi’nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner için gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri seferber oldu.

Biri hafif yaralı 3 kişinin mahsur kaldığı bölge çok buzlu ve kayalık olduğu için bölgeye helikopter istendi. Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma helikopteri gece yoğun fırtına sebebiyle bölgeye iniş yapamadı. Yaklaşık 50 kişilik kurtarma ekibi de bölgeye inmekte güçlük çekince ateş yakmaları ve kardan ev yapmaları tavsiye edilen 3 kişi ormanda eksi 5 derecede sabahladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter bir kez daha bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Şahısların mahsur kaldığı uçurumuna büyük bir ustalıkla inen askeri helikopter, biri yaralı 3 kişiyi saniyeler içerisinde yukarıya çekip derin vadiden yukarıya çıkardı. İlk müdahaleleri helikopterde yapılan günübirlikçiler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'’ne helikopter ekibinin yardımıyla sokuldu. Ayağında kırık olan bir kişi omuzlayarak helikopterden indiren askerler sedyeye yatırıp doktorlara teslim etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, olaydan 3 gün sonra zorlu şartlarda tamamlanan kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaştı.