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Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 00:52 | Son Güncelleme

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen sene bir düğünden sonra çekildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İsmi öğrenilemeyen damat ve sağdıcı hakkında soruşturma başlatan Başsavcılık şahısların bulunması için de gerekli işlemleri başlattı.

Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü sosyal medyaya yeni düştü. Nilüfer ilçesinde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor. Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı. Video tıklanma rekoru kırdı.

Videonun ortaya çıkmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuya el attı. İsimleri öğrenilemeyen damat ve sağdıcı hakkında soruşturma açan Cumhuriyet Başsavcılığı şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Şahıslar hakkında yapılan isim tespitinin ardından gerekli adli işlemler uygulanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer maganda damat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bize böyle savcılar lazım
Allah'ım bazılarında beyin yerine neden sünger var.
ne kullanıyor la bunlar?
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