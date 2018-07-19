Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü sosyal medyaya yeni düştü. Nilüfer ilçesinde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor. Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı. Video tıklanma rekoru kırdı.
Videonun ortaya çıkmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuya el attı. İsimleri öğrenilemeyen damat ve sağdıcı hakkında soruşturma açan Cumhuriyet Başsavcılığı şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Şahıslar hakkında yapılan isim tespitinin ardından gerekli adli işlemler uygulanacak.
(İHA)
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