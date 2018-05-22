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Bu hafta sonu Trumpland’de çocukları ‘topaç süsleme atölyesi’ bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 10:32 | Son Güncelleme

TRUMPLAND bu hafta sonu çocukları "topaç süsleme atölyesi" ve birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ile buluşturacak.

Bu hafta sonu Trumpland’de çocukları ‘topaç süsleme atölyesi’ bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- TRUMPLAND bu hafta sonu çocukları "topaç süsleme atölyesi" ve birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ile buluşturacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu ‘Topaç Süsleme Atölyesi’nde fırçalar ve boyalarla çalışmalar yapma şansı bulacak. Atölye etkinlikleri 26-27 Mayıs günlerinde 14.00 Bu hafta sonu Trumpland’de çocukları ‘topaç süsleme atölyesi’ bekliyorBu hafta sonu Trumpland’de çocukları ‘topaç süsleme atölyesi’ bekliyorBu hafta sonu Trumpland’de çocukları ‘topaç süsleme atölyesi’ bekliyor

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