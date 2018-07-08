Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarında bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe çalışanları gece yarısı iş yerini kapattıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kafeyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alaaddin Bulvarında görevli polis ekipleri trafiği kısa süreliğine kapattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını Alaaddin Tepesinde nargile içerek izleyenler dikkat çekti. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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