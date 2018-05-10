Bu kazadan sağ çıktı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil, TIR'ın altına girdi. Otomobilden geriye sadece bagaj bölümünün kaldığı kazada sürücü, araçtan sağ olarak çıkarıldı.
Kaza sabah saatlerinde Habibler mevkii, Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Mehmet Elik'in kullandığı 47 AAB 326 plakalı TIR'a arkadan gelen Hakan Demirci'nin kullandığı 81 AC 602 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bagaj kısmına kadar TIR dorsesinin altına girdi. Büyük bir gürültü duyan ve ne olduğunu anlayamayan TIR şoförü, araçtan inince Demirci'yi otomobilin içinde sıkışmış olarak gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Arnavutköy itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Hakan Demirci'yi çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet hastanesine kaldırıldı.
TELEFONU ÇALDI
İtfaiye ekipleri benzin sızan otomobilde herhangi bir yangın riskine karşı çalışma yaparken, Hakan Demirci'nin otomobilde bulunan telefonu çaldı. Sesi duyan itfaiye ekipleri bir süre çalan telefonu aradı. Arayan kişinin Demirci'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi. Telefonu açan İtfaiye amiri, kaza ve Demirci'nin durumu hakkında bilgi verdi. Yaşanan kazayı anlatan TIR şoförü Mehmet Elik, "Habibler Kavşağı'na doğru ilerlerken, trafikte olduğu için yavaş yavaş ilerliyordum. Birden bir ses duydum. Bir indim baktım otomobil. 1 kişi vardı içinde durumu iyiydi, konuşuyordu" diye konuştu.
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