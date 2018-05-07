Bu kazalarda şans eseri ölen olmadı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan kazalarda, can kaybının olmaması 'mucize' diye değerlendirildi.
Mudanya ilçesi Demirhane mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin alt kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücünün son anda canını kurtardığı olayda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. İlçedeki İş Merkezi'nde bir otomobilin ters şeride girip ilerlemesi ve diğer araç sürücüsünün ise bunu fark etmemesi sonucu araçlar kafa kafaya çarpışırken kazada ölen ya da yaralanan olmaması ise dikkat çekti. Kanal Bölgesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ile diğer araçlara çarparak ilerlemesi de MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.
Bursa karayolu üzerinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen kaza da ucuz atlatıldı. Karayolunun orta refüjündeki beton bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki sürücü, çevredekiler tarafından yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
Mudanya İskelesi'ne gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın da otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kadın, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Bu kazalarda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum