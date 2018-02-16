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Bu nasıl anne! Önce engelli oğlunu öldürdü sonra...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 02:51 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, engelli oğlunu tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Seher Baş (35), Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yüzde 99 serebral palsi hastası oğlu Eyüp Öztürk'e (17) tüfekle ateş etti.

Baş, ardından başına dayadığı aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

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İncelemenin ardından anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Seher Baş'ın ev hanımı olduğu ve eşinden yaklaşık bir yıl önce boşandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli engelli oğlunu öldürdü intihar

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
İnsanların ne çektiklerini ne düşündüklerini bilemezsiniz. Bu toplumsal çöküşten başka birşey değildir. O kadın eğer oğlunu ve kendini vurabilecek kadar çöktüyse bu o kadının değil bizlerin suçudur. İnsanlığın suçudur.
Ne demek bu nasıl bir anne?bir kere bu nasıl baba diyeceksin hayat boyu yatağa mahkum bir çocuğu çalışmayan bir anne ile başbaşa bırakıp çekip gitmiş.Allah kimseyi bu annenin durumuna düşürmesin.kendini öldürüp kurtulurdu ama ya çocuğuna kim bakacak?
@enteresan_adam haberi okumadan yorum yazmışsın gerçekten de enteresan adamsın ... önce oğlunu öldürmüş ya
@kalinka1959 adam anlamış ta sen adamı anlamamışsın bakacak tı deseydi anlardın belki ama
kadıncağızın eşi demiryollarında çalışırken fetöcüsün diye içeriye atılmış engelli oğluyla ve yedikleri damgayla bir başına kalmış. bu acılara sebep olanlar geceleri yastığa başını nasıl koyabiliyorlar rahatça anlamıyorum
ah anneler ah ne çektiklerini ne yaşadıklarını birtek allah ile kendileri bilir, anneyi suçlamaya kimsenin hakkı yok, bütün suç biz adına baba denen yaratıkların. kapyı çekip dışarı çıktığımızda evdeki kadının ne durumda olduğunu aklımıza bile getirmeyiz o kadın akşama kadar yemek bulaşık çamaşır ütü ev temizliği birde engelli yavrusunun bakımı ile uğraşır akşam eve gelincede erkek ya adı yemeği beğenmez bağıır çağırır demezki hayatım sen dur masayı ben kurayım ben kaldırayım, bulaşıkları makinaya ben atayım asla demeyiz erkeğiz ya. ondan sonrada kadın böyle bir şey yapınca başlarız bedduaya.
Bunun suçu toplumun ve gereği gibi davranamayan kamu görevlilerinidir. Kim isterki evladını ve kendisini öldürsün. İçinden çıkılamayan sorunların çaresi olarak intiharı seçiyorlar. Allahım hepimizi affetsin.
Sosyal devlet olsaydı bunlar yaşanmazdı. O annenin ne çektiğini sadece anne bilir.
Yatalak cocuguna bakmak zorunda olan caresiz ve parasiz bir insan boyle bir karari nasil almistir bu basligi bir mal anca dusunebilir ibnenin cocugu
Sonunda sürü psikolojisinden kurtulduk . Tabiki engelli cocuğu olması, bakımı cocuğunu o halde görmek ,cocuğun çekmesi zor . Yönlendirmeye kapılınmamış.
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