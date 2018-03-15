"Bu sergiyi gezenler salondan mutlu ayrılacak"

Daron Mouradian’ın izleyiciye sanatın öteki yüzünü gösterdiğini ve sergide bulunan eserlerin çok zengin yapıtlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kahraman, "Bu yapıtların içinde ironiler, hicivler, yergiler, eleştiriler var. Bunlar izleyenlere geniş ölçüde mutluluk veren resimler. Bize masalların dünyasını anımsatan boyutlarının olmasıyla beraber tekinsiz bir yanı da var. Bizi irkilten ve ürperten bir takım özellikler de taşıyorlar. Ben bu sergiyle birlikte bugünkü sanat izleyicisine bir sanat yapısından lezzet alma, sanat yapıtını herhangi bir kısıtlamaya bağımlı olmaksızın sevmeyi ve ondan zevk almayı gösteriyorum. İnsanlara yeniden sanat yapıtından kayıtsız biçimde zevk alma hakkını iade ettiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Kahraman, Türkiye’de 2012 yılından bu yana Galeri 77 ile Contemporary İstanbul’a katılan sanatçı Daron Mouradian'ın yapıtlarını tanıdıkça sergi açmak istediğini dile getirdi. Kahraman, "Bu sergide müthiş bir maharet, bilek ve sanatçılık başarısı söz konusu. Bunu bugünkü çağdaş sanat dünyasına bir teklif olarak sunuyorum. Bir resmi bir diğerinden daha fazla da sevebilirdim ancak benim için önemli olan bu serginin bütünüdür. Bu sergiyi birbirinden farklı yapıtlardan oluşmuş bir sergi olarak görmekten ziyade tamamının meydana getirdiği bir bütün olarak görüyorum" dedi.

“KÜRATÖRLER VAZGEÇİLMEZ NOKTADA”

Prof. Dr. Kahraman, Çağdaş sanatın dünyada bulunduğu konum itibariyle küratörlerin vazgeçilmez bir noktada olduğunu ancak zaman zaman sanat yapıtının önüne geçildiğine yönelik eleştirilerin bulunduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

" Ben küratörlük anlayışımda 'demokratik küratörlük' dediğim bir boyut ortaya koymaya çalışıyorum. Bütün düzenlediğim sergilerde sanatçıyla, sanatçının temsilcisi olan galeriyle konuşularak, görüşülerek, tartışılarak oluşturulmuş sergiler olmasına dikkat ediyorum. İşlevleri, getirdikleri boyutlar ve derinlikler itibariyle sanat yapıtını bugün küratörün getirdiği kavram çerçevesinin dışında düşünmek mümkün değil. Ancak, küratör biraz da sanat yapıtının yeniden üretilmesi için bir alan açmalıdır. Yani o sanat yapıtının gölgelenmesine değil onun biraz daha aydınlanmasına dönük çabası olmalıdır diye düşünüyorum. Ben insanlara sanat yapıtından zevk alma hakkını iade ediyorum. Bu sergiyi gezip buradan ayrılanların kesin olarak bir mutluluk duygusuyla salonu terk edeceklerini açık açık söyleyebilirim."