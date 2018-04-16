“Bu Tuval Senin” resim yarışmasının sonuçları belli oldu

İSTANBUL,(DHA)-YETENEKLİ engellileri keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen “Bu Tuval Senin” resim yarışması sonuçlandı. Jüri, Türkiye’nin dört bir yanından engellilerin gönderdiği 700 resim içinden dereceye giren 50 resim çalışmasını seçti. Ödül töreninin ardından başarılı bulunan resimler için sergi açılacak.

Yetenekli engellileri keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından organize edilen “Bizi yeteneğinden mahrum bırakma. Renklerin dünyasına sen de katıl” başlıklı “Bu Tuval Senin” isimli resim yarışmasında sona gelindi.

Türkiye’nin dört bir tarafından 700 engelliden gelen resimler başkanlığını dünyaca ünlü Türk Ressam Ahmet Güneştekin’in yaptığı Demet Sabancı Çetindoğan, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve Fatoş Altınbaş Sarıgül’den oluşan jüri değerlendirmelerde bulundu. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen seçmeler iki aşamada yapıldı. 700 eser önce 80’e ardından da 50’ye düşürüldü.

Pastel, kuru ve yağlı boyalardan yapılan resimleri çok beğenen jüri üyeleri, eserler arasında seçim yapmakta çok zorlandı. Elemeler sonucunda konusu serbest olan yarışmada dereceye giren 50 resim seçildi. Başarılı tablolar arasında 33 yaşındaki Semra Çelik’in ayaklarıyla yaptığı “Hayalimdeki İstanbul” ve Aydın’dan katılan şizofreni hastası Mehmet Günay Demiröz’ün “Korkuyorum” isimli eseri de bulunuyor. Demiröz, iç dünyasını yansıttığı tablonun üzerine “Bırakma beni insanlar kötü, bırakma beni korkuyorum” notu bıraktı.