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“Bu Tuval Senin” resim yarışmasının sonuçları belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

YETENEKLİ engellileri keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen “Bu Tuval Senin” resim yarışması sonuçlandı.

“Bu Tuval Senin” resim yarışmasının sonuçları belli oldu

İSTANBUL,(DHA)-YETENEKLİ engellileri keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen “Bu Tuval Senin” resim yarışması sonuçlandı. Jüri, Türkiye’nin dört bir yanından engellilerin gönderdiği 700 resim içinden dereceye giren 50 resim çalışmasını seçti. Ödül töreninin ardından başarılı bulunan resimler için sergi açılacak.

Yetenekli engellileri keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından organize edilen “Bizi yeteneğinden mahrum bırakma. Renklerin dünyasına sen de katıl” başlıklı “Bu Tuval Senin” isimli resim yarışmasında sona gelindi.

Türkiye’nin dört bir tarafından 700 engelliden gelen resimler başkanlığını dünyaca ünlü Türk Ressam Ahmet Güneştekin’in yaptığı Demet Sabancı Çetindoğan, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve Fatoş Altınbaş Sarıgül’den oluşan jüri değerlendirmelerde bulundu. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen seçmeler iki aşamada yapıldı. 700 eser önce 80’e ardından da 50’ye düşürüldü.

Pastel, kuru ve yağlı boyalardan yapılan resimleri çok beğenen jüri üyeleri, eserler arasında seçim yapmakta çok zorlandı. Elemeler sonucunda konusu serbest olan yarışmada dereceye giren 50 resim seçildi. Başarılı tablolar arasında 33 yaşındaki Semra Çelik’in ayaklarıyla yaptığı “Hayalimdeki İstanbul” ve Aydın’dan katılan şizofreni hastası Mehmet Günay Demiröz’ün “Korkuyorum” isimli eseri de bulunuyor. Demiröz, iç dünyasını yansıttığı tablonun üzerine “Bırakma beni insanlar kötü, bırakma beni korkuyorum” notu bıraktı.

“BU YARIŞMADA KAYBEDEN YOK”

Yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu yarışmada kaybeden yok. Başvuruda bulunan 700 kardeşimiz yaptığı eserlerle ne kadar yetenekli olduğunu göstererek toplum nezdinde kazanmış oldu. Bu sayede engellilerimizin içlerindeki sanatçı ruhları da ortaya çıkmış oldu.Hepsini tek tek tebrik ediyorum” dedi.

“MÜTHİŞ BİR DÜNYA ORTAYA ÇIKARMIŞLAR”

Ressam Ahmet Güneştekin de şunları söyledi: “Bu dünyada bir benzeri olmayan yarışma. Genelde yarışmalar ilk 4’le sınırlanır ancak biz 1’inci 2’nci ve 3’üncü diye kategorilere ayırmaktansa 700 başvurudan en yetenekli 50 kişiyi seçtik. Bu yarışmanın birincisi yok hepsini eşit görüyoruz. Çünkü zaten hayata engelli olarak gelmiş olan bu insanları bir de böyle engel ve sınırlama koyarak mağdur etmek istemedik. Engellilerin çoğu resimlerde kendi iç dünyalarını ve hayal güçlerini yansıtmışlar. Müthiş bir dünya ortaya çıkarmışlar. Hayatta hiçbir engel olmadığının bir kanıtı olabilecek bir şey. Biz sağlıklı olarak görülen insanlara da iyi bir ders olacak”

(FOTOĞRAF)

“Bu Tuval Senin” resim yarışmasının sonuçları belli oldu“Bu Tuval Senin” resim yarışmasının sonuçları belli oldu“Bu Tuval Senin” resim yarışmasının sonuçları belli oldu“Bu Tuval Senin” resim yarışmasının sonuçları belli oldu

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