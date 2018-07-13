Buca'da orman yangını (1)

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, Gölet Tesisleri yakınında başlayan yangın, orman alanına sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bugün saat 15.30 sıralarında Buca Gölet Tesisleri yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da atkisiyle büyüyen alevler yakındaki orman alanına sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile yangına müdahale etti. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı
Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum