Buca'da orman yangını (2)

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, Gölet Tesisleri yakınında başlayan yangın, orman alanına sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bugün saat 15.30 sıralarında Buca Gölet Tesisleri yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da atkisiyle büyüyen alevler yakındaki orman alanına sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile yangına müdahale etti. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
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