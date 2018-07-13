Buca'da orman yangını (2)

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
İzmir'in Buca ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yangının sürdüğü alanın etrafı iş makineleriyle çevrilmeye ve belli bir alanda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 9 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Çalışmalara çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla katılıyor.
Çalışmalara katılan vatandaşlardan Sultan Kaymaz, "Yangın tarladan başlayıp ormanlık alana sıçramış. Ben de canla başla yardım ediyorum. Rüzgar nedeniyle ilerliyor. Ormanlar bizim canımız, oksijen kaynağımız. Söndürmemiz gerekiyor" dedi.
Öte yandan, yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu trafik ekipleri tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Otoyola girmek isteyen sürücüler gişelerden geri döndürülüyor. Yangınla ilgili yapılan açıklamada ise rüzgar nedeniyle alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı, bölgenin iş makineleriyle çevrelendiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği öğrenildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
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