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Büfe hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 18:15 | Son Güncelleme 10 saat önce

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Nebi Kuzucu'nun (38) işlettiği büfede gerçekleşen ve 13 bin TL değerindeki 937 paket sigaranın çalındığı hırsızlık, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Nebi Kuzucu'ya ait büfede gerçekleşti. İşyerine giren 4 hırsız, önce kasadaki 2 bin 500 TL'yi aldı. Ardından büfedeki güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar, kameranın yönünü çevirdi. Evinden işyerindeki kameraları seyrederken dükkanının soyulduğunu gören Kuzucu, durumu polise bildirdi. Hırsızlar, ihbar üzerine gelen polisleri görünce, 35 DB 6260 plakalı araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda otomobili karanlık bir noktada park eden şüphelilerin 3'ü kaçmayı başarırken, A.P. (40) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 937 paket sigara da, A.P. ile birlikte ele geçirildi.İşyeri sahibi Kuzucu, olayla ilgili olarak, "Evdeyken, gece saat 03.00 sıralarında işyerimdeki güvenlik kamerasının görüntülerine baktım. Büfede hırsızları görünce polisi aradım. İki dakikada olay yerine geldiler. Ancak polislerin geldiğini görünce araçları ile kaçtılar. Polislerin sıkı takibi ile yakalandılar. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürüne, gece görev yapan sivil polis ekiplerine teşekkür ederim. Mutlaka iş yerlerine ve evlere güvenlik kamerası takılmalı, ben bunun yararını gördüm" dedi.

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