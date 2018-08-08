Büfe sahibini tabancayla vurup kaçtı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, büfede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine büfe sahibi Yılmaz A., (41), Tarık S., (39) tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yaralandı.
Olay, dün gece Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, büfeye gelen Tarık S., ve büfe sahibi Yılmaz A., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarık S., tabancayla Yılmaz A.'ya üç el ateş etti. Yılmaz A., iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Tarık S. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Yılmaz A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüpheli Tarık S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü
Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum