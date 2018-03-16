HABER

Büfeciyi 10 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir büfe işletmecisini, 10 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde büfe işletmecisi olan Hamit Ü., elinde mahkeme kararı fotokopisi bulunan Mehmet A.

Büfeciyi 10 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir büfe işletmecisini, 10 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde büfe işletmecisi olan Hamit Ü., elinde mahkeme kararı fotokopisi bulunan Mehmet A. (45) adlı şahsın benzinliğinin olduğunu ve bununla ilgili davalarının bulunduğunu, davayı kazanması durumunda eline çok para geçeceğini, avukatının geleceğini ve avukata para vermesi gerektiğini belirten kişilere 7 bin lira elden, ayrıca da 3 bin lira da masraf ettirildiğini, dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
Verilen eşkaller doğrultusunda olayla ilgili araştırma ve incelemelerini yapan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendini avukat olarak tanıtan Kemal A. ile benzinliği dolayısıyla davasının bulunduğunu, çok para kazanacağını belirten Mehmet A. adlı kişileri kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan Kemal A. ile Mehmet A. (45) emniyette yapılan işlemlerinin ardından İskenderun adliyesine sevk edildi. Kemal A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, hakkında 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplamda 5 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Mehmet A.(45) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 yıl hapis cezası aldı10 yıl hapis cezası aldı
FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.