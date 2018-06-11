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Büfedeki alkollü içki satışı kavgasında kan aktı: 1 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

  CİNAYET SONRASI ÇIKAN OLAYLARDA 12 GÖZALTI Denizli'nin Çivril ilçesinde büfe işleten Mustafa A.'nın (20), satışın yasak olduğu saatte alkollü içki almak istediği öne sürülen Sedat Akgöz'ü (36), aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmesinin ardından iki tarafın yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Büfedeki alkollü içki satışı kavgasında kan aktı: 1 ölü (2)

CİNAYET SONRASI ÇIKAN OLAYLARDA 12 GÖZALTI
Denizli'nin Çivril ilçesinde büfe işleten Mustafa A.'nın (20), satışın yasak olduğu saatte alkollü içki almak istediği öne sürülen Sedat Akgöz'ü (36), aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmesinin ardından iki tarafın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Olası gerginliğe engel olmak için polis ve jandarmanın hastanede ile olayın yaşandığı büfenin bulunduğu mahallede aldığı önlemlere rağmen, ölen Akgöz'ün çok sayıda yakını, Mustafa A.'nın büfesini ve evini taşlamak istedi. İki taraf arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya, polis ve jandarma ekipleri biber gazı ve coplarla müdahale etti. Polis ekipleri olaylara karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.
Katil zanlısı Mustafa A.'nın yakınları, polis korumasında ilçeden çıkarılarak geçici süre ile başka bir yere gönderildi. Mustafa A.'nın evinin ve büfesinin olduğu sokağa giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)

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