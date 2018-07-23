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Büfelere kaçak sigara baskını: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de polisin büfelere yönelik yaptığı operasyonda, çok sayı ve miktarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Büfelere kaçak sigara baskını: 3 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin büfelere yönelik yaptığı operasyonda, çok sayı ve miktarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik, Pamukkale ilçesindeki büfelerde arama yaptı. Kaçak sigara sattığı belirlenen 3 büfeye baskın yapan polis ekipleri, gümrük kaçağı 370 paket sigara, paketlenmemiş 2 bin 240 sigara, 3 kilo nargile tütünü, 3 bin 400 boş makaron ve 6 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 büfe sahibi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Büfelere kaçak sigara baskını: 3 gözaltı

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