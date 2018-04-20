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Buğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında bulunan silindir şeklindeki metal cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Buğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildi

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında bulunan silindir şeklindeki metal cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
İlçenin Nogaylar Mahallesi'nde, yerleşim alanına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında bugün öğleden sonra bir vatandaş, toprağa gömülü cisim buldu. Bu kişi, silindir şeklindeki metal cismin bomba olabileceğini düşünüp, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma, bomba imha uzmanından yardım isteyip, cami hoparlöründen anons yaparak mahalle sakinlerini dışarıya çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyardı.
Bomba imha uzmanı incelediği cismi, kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Parçalar incelenmek üzere götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Buğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildiBuğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildiBuğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildiBuğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildi

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