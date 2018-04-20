HABER

Buğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında bulunan silindir şeklindeki metal cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında bulunan silindir şeklindeki metal cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi. İlçenin Nogaylar Mahallesi'nde, yerleşim alanına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında bugün öğleden sonra bir vatandaş, toprağa gömülü cisim buldu. Bu kişi, silindir şeklindeki metal cismin bomba olabileceğini düşünüp, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma, bomba imha uzmanından yardım isteyip, cami hoparlöründen anons yaparak mahalle sakinlerini dışarıya çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyardı. Bomba imha uzmanı incelediği cismi, kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Parçalar incelenmek üzere götürüldü.

Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
'Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı''Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı'
24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.