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Buğday tarlasında esrarengiz cisim

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde buğday tarlasında esrarengiz bir cisim bulundu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde buğday tarlasında esrarengiz bir cisim bulundu. Silindir şeklindeki cisim bomba imha uzmanları tarafından incelenmek üzere götürüldü.
Nurdağı ilçesi Kırsal Nogaylar Mahallesi’nde buğday tarlasında silindir şeklinde metal bir cisim bulundu. Yerleşim alanına 600 metre uzaklıktaki buğday tarlasında toprağa gömülü, üzeri açık bir şekilde bulunan silindir şeklindeki metal cismin bomba olabileceği tahmin ediliyor. İsmi açıklanmayan tarla sahibinin jandarmaya ihbarı üzerine olay yerine giden bomba imha ekipleri gönderildi.
Ekipler, cismi kontrollü bir şekilde incelenebilmesi için götürdü.

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