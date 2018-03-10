HABER

Buğday yüklü TIR devrildi; sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde devrilen buğday yüklü TIR'ın şoförü İsa Karadağlı (35), yaralandı.

Buğday yüklü TIR devrildi; sürücü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde devrilen buğday yüklü TIR'ın şoförü İsa Karadağlı (35), yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Toptancı Hali mevkiinde meydana geldi. Aydın'dan Konya'ya giden İsa Karadağlı yönetimindeki 42 V 7448 plakalı buğday yüklü TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, şoför mahallinde sıkışan Karadağlı yaralandı, tonlarca buğday ise döküldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan İsa Karadağlı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Karadağlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Buğday yüklü TIR devrildi; sürücü yaralandıBuğday yüklü TIR devrildi; sürücü yaralandı

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
İstanbul'da panik anları!İstanbul'da panik anları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alkollü sürücü, ehliyetsiz sürücüye çarptı: 2 yaralı

Alkollü sürücü, ehliyetsiz sürücüye çarptı: 2 yaralı

Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Bursa’da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

Bursa’da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.