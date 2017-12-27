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Buhar kazanı faciasında oğlu da ölen fabrika sahibi hakkında 15 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 12:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, geçen ay 5 kişinin ölümü, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tekstil fabrikasının boya bölümündeki buhar kazanın patlamasıyla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Soruşturma sonunda, patlamada oğlu Yavuz Demir'i kaybeden fabrika sahibi Şükrü Demir (58) hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 2- 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 8 Kasım günü, merkez Gürsu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde, Şükrü Demir'e ait Gökkuşağı Tekstil Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikanın boya bölümündeki buhar kazanının patlaması sonucu işçilerden Sadık Hüceyce, Muhammed Baddih, Samer Hshoum, Yasir Saraç ile fabrika sahibi Demir'in oğlu Yavuz Demir (34 ) yaşamını yitirdi. Patlamada, ayrıca 16 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Şükrü Demir, özel izinle oğlunun cenaze törenine katıldıktan sonra cezaevine konuldu. Nöbetçi mahkeme, Demir ile birlikte iş yeri güvenlik uzmanı T.T.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Bursa Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür'ün patlamayla ilgili başlattığı soruşturma devam ederken, çalışanlara imza karşılığı iş güvenliği eğitimi verdiğini belgeleyen T.T., tahliye edildi.

FABRİKA SAHİBİ ASLİ KUSURLU

Öte yandan savcılık tarafından 2 makine mühendisi ve 1 endüstri yüksek mühendisi, bilirkişi heyeti olarak patlamayı araştırmakla görevlendirildi. Mühendisler, uzun süren araştırma sonrası hazırladığı raporda, basınç artışı, ani basınç düşüşü, korozyon oluşumu ve ısıtma yüzeyinde kireç taşı oluşumu gibi etkenlerin, kazanların patlamasına neden olabileceğini belirtti. Bu nedenle 5 yılda bir kez kazanların periyodik bakımlarının yapılması gerektiği kaydedilen raporda, vananın geç açılmasıyla basıncın yükselmesi sonucu 'yorgun kazan'ın patladığı görüşüne yer verildi.

Soruşturmayı tamamlayan savcı ise iddianamede, olayın kasıt olmaksızın iş kazası sonucu yaşandığını belirtti. İddianamede, ayrıca patlamada asli kusurlu olan Şükrü Demir hakkında, Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından dava açılması, iş yeri güvenlik uzmanı T.T. için de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi talep edildi.

​Cumhuriyet savcısının iddianamesinin kabul edilmesi sonucu hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2- 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Şükrü Demir'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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