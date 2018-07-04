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Buhar kazanı patladı, 1 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Manyas ilçesindeki un ve yem fabrikasında buhar kazanı patladı.

Buhar kazanı patladı, 1 işçi öldü

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Manyas ilçesindeki un ve yem fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlamada ağır yaralanan işçi Yücel Çabuk (47) tedaviye alındığı yanık tedavi merkezinde yaşamını yitirdi.
Olay dün gece Manyas ilçesi kırsal Salur Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel teşebbüse ait un ve yem fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamada, fabrika çalışanlarından 1 çocuk babası Yücel Çabuk (47) ağır yaralandı. Ağır yaralanan Çabuk, önce Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yücel Çabuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Buhar kazanı patladı, 1 işçi öldü

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