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Bulgar çifte 'kapkaç' yapan 2 şüpheli yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan Bulgaristan uyruklu yaşlı çiftin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 şüpheliden F.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan Bulgaristan uyruklu yaşlı çiftin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 şüpheliden F.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüpheli A.B. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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