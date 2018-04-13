Bulgaristan’da otobüs kazası: 10 ölü

Bulgaristan’ın Vakarel şehrinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bulgaristan’da Vakarel şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Burgas şehrinden başkent Sofya’ya yolcu taşıyan bir otobüs ile özel otomobil arasında meydana gelen çarpışma Trakya Otobanı üzerinde meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildiği bildirildi.

Kaza yapan yolcu otobüsünün ait olduğu firma sahibi, söz konusu otobüsün yeni olduğunu ve teknik denetimlerden geçtiğini belirtti.