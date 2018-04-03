Bunalıma girdi kendini pencereden attı

Kırşehir’de psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen S.Ş., girdiği bunalım sonucu kendini pencereden attı.

Ahi Evran Mahallesi 699. sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. kat penceresinden girdiği bunalım sonucu atlayarak intihar eden S.Ş., olay yerinde yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin Mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı intihar olayında S.Ş.,’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan S.Ş.,’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.