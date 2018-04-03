Bunalıma girdi kendini pencereden attı

Kırşehir’de psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen S.Ş., girdiği bunalım sonucu kendini pencereden attı.
Ahi Evran Mahallesi 699. sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. kat penceresinden girdiği bunalım sonucu atlayarak intihar eden S.Ş., olay yerinde yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin Mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı intihar olayında S.Ş.,’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan S.Ş.,’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!
Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı
Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi
Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!
İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Bilim insanları uyardı: Evren aniden yok olabilir
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum