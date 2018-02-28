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Bunalıma girdi, kendisini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Vedat T. (44), evinde mutfağın tavanına kendisini asarak canına kıydı.

Bunalıma girdi, kendisini astı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Vedat T. (44), evinde mutfağın tavanına kendisini asarak canına kıydı.
Olay, Merkez Kocasinan ilçesine bağlı, Gaziosman Paşa Mahallesi, Eğri Sokak'ta meydana geldi. Vedat T. girdiği bunalım sonucu kendisini mutfakta tavana iple astı. Vedat T.'yi asılı halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Vedat T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vedat T.'nin cenazesi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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