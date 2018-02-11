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Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 09:43 | Son Güncelleme

Kayseri’de bunalıma giren genç binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gök Sokakta gerçekleşti.

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

Kayseri’de bunalıma giren genç binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gök Sokakta gerçekleşti. Bunalıma giren 21 yaşındaki Ü.K. bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Ü.K. yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

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