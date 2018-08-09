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Bunalıma girip intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bunalıma giren Ayhan A.

Bunalıma girip intihar etti

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bunalıma giren Ayhan A. (41), av tüfeğiyle intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde ilçenin Kabaağaç Mahallesi Kuzucuklu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet A., eve geldiğinde ağabeyi Ayhan A.'yı bulamadı. Bunun üzerine ahıra giren A., ağabeyini kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ayhan A.'nın öldüğü ve av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar ettiği belirlendi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

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