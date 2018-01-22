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Bunu yapan insan olamaz! Bebek cesedini çöpe bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 22:46 | Son Güncelleme 7 saat önce

Çorum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Bunu yapan insan olamaz! Bebek cesedini çöpe bıraktılar

Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bayat Gediği mevkisindeki bir çöp konteyneri içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Polisle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, cesedin yeni doğmuş erkek bebek olduğu belirlendi.

Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının talimatıyla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince cesedi çöpe bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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çöp Çorum bebek cesedi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülkemizde DNA kaydı tutulsaydı devlet tarafından şimdi bu bebeğin kimlere ait olduğu anlaşılacaktır seçimlerde kimin hangi oyu kullandığını anlayacaktı devlet şeibeler ortadan kalkacaklardı dahada önemlisi her kezin nerede olduğunu bileceklerdi yani kayıp aranıyor denmeyecekti tecavüzcüler hemen yakalanacaklardı ve kimse kimsenin kimliğini kötü niyetleri için kullanamayacaktı maalesef hayatımızı kolaylaştıracağımıza zorlaştırmayı seviyoruz
Allah belanızı versin ne denirki ..
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