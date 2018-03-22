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Bunu yapan insan olamaz! Köpeği metrelerce....

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Kilis’te, bir kişi motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce yerlerde sürüklendi.

Edinilen bilgiye göre, çengel semtinde vicdansız bir sürücü köpeği motosikletin arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturdu. Daha sonra koşacak hali kalmayan köpek metrelerce yerde sürüklenmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
köpek motorsiklet vicdansız Kilis vahşet

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