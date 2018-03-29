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Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

Manisa’da bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’na Mart ayında ikinci kez kar yağdı. Zirvedeki kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

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Manisa’da bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’na Mart ayında ikinci kez kar yağdı. Zirvedeki kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bildirildi.
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Geçtiğimiz Pazar günü Mart ayı olmasına rağmen kar ile tanışan Spil Milli Parkı’nda, 4 gün aranın ardından bugün yeniden kar yağışı başladı.
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Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
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Kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu Spil Dağı’nda görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına kadar düştü. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü milli parkta, kar postallık görüntüler oluştu.
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Anahtar Kelimeler:
Spil Milli Parkı Manisa kar

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